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Estrecho de Magallanes: Kast afirma que la soberanía chilena "no está en discusión"

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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En entrevista con El Diario de Cooperativa, el Presidente José Antonio Kast afirmó que la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes "no está en discusión" y precisó que su viaje a la región y los ejercicios militares estaban planificados con anterioridad.

El Mandatario señaló que su Gobierno mantiene conversaciones con Argentina sobre un decreto firmado durante la administración de Alberto Fernández y que el tema debe abordarse con Javier Milei. Sin embargo, aclaró que la reunión entre ambos aún debe ser ratificada por las cancillerías. "Una mirada de futuro habla de integración, no de división", sostuvo.

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