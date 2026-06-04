Alumno golpeó a profesor y le provocó fracturas que obligaron a una cirugía

Un profesor de música fue brutalmente agredido por un estudiante de 17 años al interior de un colegio en la ciudad argentina de Tandil, lo que le provocó fracturas en la mandíbula, el pómulo y el cráneo.

El hecho ocurrió la mañana del pasado 1 de junio en el Colegio San José, cuando un alumno lanzó una silla dentro de la sala, situación que llevó al profesor Gastón Maximiliano Valdez, de 37 años, a intervenir para ordenar el curso y separar a los estudiantes.

En medio de esa acción, el docente movió uno de los escritorios y, de forma accidental, hizo caer el teléfono celular del agresor. De acuerdo con un video grabado por otro estudiante, el joven reaccionó de inmediato y le dio un puñetazo en el rostro, causándole las graves lesiones que obligaron a una intervención quirúrgica y lo mantienen internado.

La denuncia fue presentada por el padre del profesor y la causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N°12 de Tandil, que investiga el caso como lesiones graves. Debido a su estado de salud, la declaración de la víctima aún no ha podido ser incorporada al expediente.

Tras el ataque, el Colegio San José condenó lo ocurrido y expresó su apoyo al docente, además de suspender al estudiante durante 10 días, según informó Infobae.

El caso generó preocupación en la comunidad educativa y motivó una masiva manifestación en Tandil. Más de mil personas participaron en una marcha convocada por docentes, estudiantes y sindicatos para exigir medidas frente a los hechos de violencia registrados en establecimientos educacionales de la zona.

Entre las demandas planteadas figuran una mayor protección para los docentes, la creación de espacios de apoyo para las comunidades afectadas, el fortalecimiento de los equipos de orientación escolar y la implementación de acciones preventivas para abordar los conflictos dentro de los establecimientos.