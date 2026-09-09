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Más de 5.100 personas siguen desaparecidas en Nepal dos semanas después de la riada

Publicado: | Fuente: EFE
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Las autoridades nepalíes cifraron este miércoles en 5.133 las personas que continúan desaparecidas en el país, entre ellas 587 turistas extranjeros, catorce días después de que una avalancha de hielo, agua y rocas arrasara amplias zonas del norte y centro de Nepal.

Solo 102 víctimas han podido ser entregadas hasta ahora a sus familias, mientras las autoridades mantienen un amplio operativo para identificar los restos recuperados, muchos de ellos enterrados de forma temporal en lugares como Gokarna o Pokhara después de tomar muestras genéticas.

Según la Policía nepalí, las autoridades han recogido hasta la fecha 2.698 muestras de ADN, de las cuales 1.286 corresponden a los restos mortales hallados y 1.412 a familiares que buscan a sus seres queridos, incluidas muestras tomadas en el extranjero para tratar de identificar a turistas desaparecidos.

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