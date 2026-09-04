Dos trabajadores fueron rescatados con vida este viernes desde un túnel del proyecto hidroeléctrico Trishuli 3A, diez días después de las devastadoras riadas que afectaron a Nepal.

Los supervivientes, identificados como Sanjay Sah y Kabir Maharjan, fueron encontrados a unos 170 metros de la entrada. El primero se encuentra estable, mientras que Maharjan permanece en estado crítico en un hospital militar de Katmandú.

Sah relató que durante su encierro escuchó las voces de otras personas atrapadas. Sin embargo, los rescatistas recorrieron posteriormente los sectores accesibles del túnel sin hallar nuevos supervivientes y recuperaron un cadáver.

Las búsquedas continúan en otras instalaciones hidroeléctricas afectadas por las inundaciones del 26 de agosto. Además, unos 600 niños siguen sin ser localizados en los distritos de Rasuwa y Nuwakot, según un recuento preliminar de las autoridades educativas.

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