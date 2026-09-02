Nepal eleva a 1.118 los muertos por devastadora avalancha

La cifra de fallecidos por la avalancha de lodo que azotó Nepal el pasado 26 de agosto aumentó a 1.118, informó este miércoles la policía del país asiático.

El nuevo balance oficial señala que otras 4.858 personas continúan desaparecidas, mientras siguen las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

La actualización se conoce un día después de que Nepal y China cifraran en alrededor de mil los fallecidos por la catástrofe.

Una semana de búsqueda y rescate

La emergencia se originó tras el repentino colapso de un glaciar y un deslizamiento en el Himalaya, cerca de la frontera entre Nepal y China, que desencadenaron una violenta crecida con agua, lodo y rocas.

El desastre arrasó comunidades y provocó graves daños en viviendas, carreteras, puentes y centrales hidroeléctricas. Las labores de emergencia se han concentrado especialmente en el distrito de Rasuwa y otras áreas del norte nepalí.

Más de 21.000 efectivos de las fuerzas de seguridad fueron desplegados en los sectores afectados, mientras el Ejército nepalí informó que más de 11.800 personas habían sido evacuadas durante las primeras jornadas de la emergencia.

Entre quienes permanecen sin localizar hay ciudadanos de numerosos países. De acuerdo con un balance divulgado el lunes, al menos 590 extranjeros seguían desaparecidos en Nepal.

La catástrofe también alcanzó sectores de la región china de Xizang, donde las autoridades desplegaron personal y maquinaria para recuperar la conectividad con el paso fronterizo de Gyirong.

En Chile, la Cancillería expresó su solidaridad con Nepal y China y señaló que monitorea la situación de los ciudadanos chilenos en la zona a través de la Embajada en India.