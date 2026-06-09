La escasez de combustibles ha provocado filas de kilómetros que serpentean por La Paz, con conductores que duermen durante días en sus vehículos e improvisan carpas sin saber cuándo llegarán las cisternas a las gasolineras, en medio de crecientes tensiones y agotamiento tras seis semanas de bloqueos de carreteras impulsados por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz en Bolivia.

Las largas columnas de vehículos inmóviles ocupan avenidas enteras en todos los barrios donde hay una gasolinera, pero también más de tres kilómetros de la autopista que une La Paz y la vecina ciudad de El Alto, con centenares de vehículos, autobuses y camiones, cuyos conductores cerraron este martes la ruta quemando neumáticos para exigir el combustible que les permita trabajar.

Esta ruta estratégica para La Paz sufre bloqueos no solo de los conductores que reclaman gasolina, sino también de los manifestantes que exigen la renuncia del presidente Paz, alentados por la Central Obrera Boliviana (COB) y los sindicatos campesinos del altiplano.

En la ciudad, las filas de vehículos aparecen y desaparecen en las vías, a veces se cruzan generando airados reclamos entre los conductores que pasan los días en incertidumbre, pendientes de las noticias sobre los posibles desbloqueos que permitan el tránsito de cisternas con gasolina y preocupados por dejar a sus familias por días.

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