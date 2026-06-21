La OEA condenó los bloqueos viales en Bolivia y mostró su apoyo al Gobierno

La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó este domingo los bloqueos viales que se mantienen desde hace siete semanas en Bolivia para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, y mostró su apoyo al Gobierno boliviano.

"Desde el Consejo Permanente apoyamos al gobierno electo constitucionalmente de Bolivia, sencillamente porque no podemos apoyar ningún tipo de quiebre del orden constitucional", dijo el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, desde Panamá.

La OEA condena "todas las interrupciones y cierres de caminos", señaló Ramdin después de sostener en la víspera - según dijo- una reunión "muy productiva" con el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo.

"Sé que el gobierno en este momento se está ocupando de ello, pero no es humano cerrar caminos de manera que los servicios, como de salud, alimentación y demás, no logren llegar a la población. Eso no es una manifestación, es un delito", sostuvo el secretario general de la OEA.

Las palabras de Ramdin surgen en una rueda de prensa previa a la 56° Asamblea General de la OEA que se celebrará en Panamá la próxima semana junto con el Bicentenario del Congreso Anfictiónico, la reunión convocada por Simón Bolívar en 1826 en Panamá como intento de unificar a los Estados americanos.

Desde principios de mayo persisten protestas y varios bloqueos de carreteras en Bolivia han sido instalados por sectores campesinos y seguidores del exmandatario Evo Morales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Ramdin adelantó que Bolivia "va a recibir" una "misión" para evaluar cuál "es la situación y ver qué otras medidas se pueden considerar".

El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y ha dejado al menos 16 fallecidos, trece de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas económicas por 3.000 millones de dólares.

En la víspera, policías y militares se desplegaron en algunas regiones para empezar a levantar los bloqueos en carreteras troncales que conectan el occidente y el centro del país, sin incidentes, ya que en muchos puntos no había manifestantes y solamente se retiró el material que emplearon para cerrar las vías.