Colombia: cifra de fallecidos se elevó a 273 y una fuerte réplica paralizó labores de rescate

La cifra de muertos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia ascendió a 273 y la de heridos a 3.824, informó este jueves el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo.

El sismo, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, deja además 377 desaparecidos, 40.753 familias afectadas, 12.584 viviendas destruidas y 74.873 averiadas.

Réplica 4,2 en la zona más castigada por el terremoto

Una réplica de magnitud 4,2 hizo temblar con fuerza este jueves la zona más afectada por el terremoto del pasado lunes, desatando el temor entre los pobladores y deteniendo de forma temporal los trabajos de los equipos de rescate.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el sismo tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, exactamente el mismo lugar del sismo 7,4 del lunes.

Se trata de una de las mayores réplicas detectadas hasta la fecha y la segunda por encima de 4,0, según los datos publicados por el SGC.

Este último sismo fue claramente perceptible en los departamentos de Chocó y de los adyacente Valle del Cauca y Risaralda, tres de las regiones más afectadas por el terremoto del lunes. Por el momento no se ha informado de nuevas víctimas o derrumbes a causa de este movimiento.

Según datos del SGC desde el gran terremoto del lunes se han registrado más de 160 réplicas en Colombia. De ellas, 12 alcanzaron una magnitud superior a 3,0 y dos superaron los 4,0.