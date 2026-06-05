Presidente de Ecuador vuelve a reducir el Gobierno al fusionar ministerios y secretarías

El Gobierno de Ecuador anunció la fusión de ocho ministerios y secretarías como parte de un "proceso de optimización institucional", después de que el presidente, Daniel Noboa, adelantara el miércoles que iba a reducir de 14 a 10 las carteras de Estado, una medida similar a la que tomó hace casi un año.

Los ministerios de Economía y Finanzas; de Agricultura, Ganadería y Pesca; y el Ministerio de Producción pasan a convertirse en el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, según informó en cadena nacional el nuevo secretario general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, José Julio Neira.

Además, el Ministerio de Infraestructura y Transporte y el de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información se unen en el Ministerio de Infraestructura y Tecnología; mientras que los ministerios de Trabajo; Desarrollo Humano y la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, se integran dentro del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

De acuerdo a Neira, la fusión de Economía, Agricultura y Producción "evitará que un agricultor, emprendedor o productor dependa de procesos fragmentados entre distintas entidades para acceder a programas, incentivos o financiamiento".

La de Infraestructura y Telecomunicaciones "permitirá ejecutar proyectos de forma más coordinada, acelerar la transformación digital del Estado y llevar infraestructura moderna a los ecuatorianos".

Y la de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Humano con la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades "permitirá que las políticas de empleo, inclusión social, atención a grupos vulnerables y desarrollo comunitario trabajen de manera articulada".

La Presidencia agregó en un comunicado que quien dirigirá el nuevo Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo será la hasta ahora ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, y que el Ministerio de Infraestructura y Tecnología será liderado por el actual titular de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano será dirigido por la hasta ahora secretaria general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, Cynthia Gellibert.

Neira también anunció que el Gobierno busca eliminar "los 20 trámites más molestos para ciudadanos y empresas" y que tiene como meta avanzar hacia la digitalización completa de los servicios públicos.

Pese a que los cambios fueron sido anunciados, Noboa aún no emite el decreto de fusión de los ministerios ni tampoco oficializó el nuevo puesto de Neira, quien hasta este jueves era secretario de Integridad Pública de la Presidencia y tenía a cargo varias otras funciones e instituciones.

El presidente señaló el miércoles en una entrevista radial que su Gobierno tenía en marcha un plan de eficiencia para "optimizar y mejorar la calidad del gasto público para que el ciudadano tenga mayores beneficios", sin dar mayores detalles más allá de anunciar la reducción de 14 a 10 el número de ministerios.

Esta es la segunda fusión de carteras de Estado que realiza el mandatario en menos de un año, después de que en julio pasado redujo de 20 a 14 ministerios, y de 9 a 3 las secretarías.

Además, ha realizado otras reformas económicas impopulares con el objetivo de disminuir el déficit fiscal, con la tutela de un programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 5.000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028).

Entre ellas están el incremento del impuesto al valor agregado en tres puntos porcentuales, del 12 % al 15 %, y la eliminación del subsidio al diésel.