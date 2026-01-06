Uno de los principales grupos que asaltó el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021 celebró este martes una marcha pacífica en Washington en memoria de Ashli Babbit y otras tres personas que participaron en la acometida y fallecieron durante la misma.

El grupo de extrema derecha Proud Boys convocó el acto principalmente en honor de Babitt, que falleció debido a los disparos de un policía mientras trataba de acceder a través de una ventana rota a una zona perimetrada junto a la Cámara de Representantes, donde se resguardaban los congresistas durante el asalto.

En el evento de hoy, al que acudieron apenas un centenar de participantes, hizo acto de presencia Enrique Tarrio, ex jefe de los Proud Boys que fue condenado a 22 años de prisión por aquellos hechos y también fue uno de los 1.500 beneficiarios del indulto que Trump concedió en su primer día de regreso en la Casa Blanca, en enero de 2025, a los asaltantes.

LEER ARTICULO COMPLETO