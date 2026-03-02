Instalan más de 200 vallas publicitarias contra el ICE en varias ciudades de Estados Unidos
La organización de derechos civiles Mijente presentó este lunes la campaña "ICE nos cuesta", que incluyó la instalación de más de 200 vallas publicitarias en 31 ciudades de Estados Unidos, entre ellas Boston, Chicago, Los Ángeles y San Antonio.
La iniciativa denuncia el alto costo fiscal que están teniendo los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, criticados adicionalmente por su crueldad y violencia, que ha llevado incluso a la muerte de ciudadanos norteamericanos.
