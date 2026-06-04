Trump catalogó como "antipatriótico" el voto del Congreso para limitar su guerra en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este jueves el "antipatriótico" voto en la Cámara Baja a favor de una medida, de carácter simbólico, para limitar los poderes del mandatario en la guerra que lanzó contra Irán sin la autorización del Congreso.

En una publicación en su red Truth Social, Trump tachó de "sin sentido" la votación celebrada "justo en medio de las negociaciones finales para poner fin a la guerra con la República Islámica de Irán" y calificó de "malos republicanos" a los cuatro legisladores de su partido que se unieron a los demócratas para apoyar la resolución.

"¿Quién haría algo tan antipatriótico? Ellos saben en qué punto se encuentran las negociaciones. A los demócratas los mueve el 'Síndrome de Delirio Anti-Trump'. Preferirían ver fracasar a nuestro país antes que concederme otra victoria, una más de tantas", advirtió.