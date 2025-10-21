Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago22.2°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Mundo | EE.UU.

La Casa Blanca desmiente que segunda cumbre con Putin se haga en un "futuro inmediato"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Lo comunicado es contrario a lo que dijo el propio Donald Trump, que aseguró días atrás que la cita con su homólogo ruso ocurriría "muy pronto".

Los jefes diplomáticos de Washington y Moscú, Marco Rubio y Sergéi Lavrov, también descartaron que se haga otra reunión entre ellos además de la de los mandatarios.

La Casa Blanca desmiente que segunda cumbre con Putin se haga en un
 EFE (archivo)

Trump ha insistido en los últimos días en que su intención era verse con su homólogo ruso en las próximas dos semanas en Hungría.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Casa Blanca confirmó este martes que el segundo encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Budapest, no tendrá lugar en un "futuro inmediato", días después de que el mandatario estadounidense adelantara que la cita ocurriría "muy pronto".

"El secretario (Marco) Rubio y el ministro de Asuntos Exteriores (Serguéi) Lavrov mantuvieron una productiva conversación telefónica. No es necesaria una reunión presencial adicional entre el secretario y el ministro y no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato", dijo un funcionario de la Administración en un comunicado.

El encuentro, para el que no se había anunciado fecha todavía, fue pospuesto tras una conversación de los dos jefes de la diplomacia de EE.UU. y Rusia en la que supuestamente abordaron los preparativos de la cumbre.

Trump ha insistido en los últimos días en que su intención era verse con su homólogo ruso en las próximas dos semanas en Hungría.

Rusia: Un cese de las hostilidades es contradictorio a lo acordado en Alaska

Rusia descartó hoy tajantemente un alto el fuego en Ucrania y defendió que deben solventar las causas originales del conflicto antes de poner fin a la guerra, en alusión a las aspiraciones de Kiev de ingresar en la OTAN y la defensa de los derechos de los rusoparlantes.

"Lo importante, de todas formas, no es el lugar ni los plazos (de la próxima cumbre), sino cómo vamos a avanzar en lo que fue acordado y sobre lo que se alcanzó un amplio entendimiento en Anchorage (Alaska)", dijo en rueda de prensa Lavrov refiriéndose a la cumbre bilateral celebrada el pasado agosto.

Lavrov señaló, entre otras cosas, que un cese de las hostilidades supondría una "contradicción" con lo acordado en Alaska y acusó a los europeos de intentar convencer a la Casa Blanca de que cambie de postura.

El estadounidense recibió el pasado viernes al líder ucraniano, Volódimir Zelenski, en la Casa Blanca, después de hablar por teléfono con Putin, y coincidieron en que debían "disminuir las tensiones" entre Kiev y Moscú para intentar lograr un acuerdo para acabar con la guerra.

El fin de semana, el Financial Times aseguró que el encuentro resultó muy bronco y que Trump trató de convencer a Zelenski de que ceda ante las exigencias territoriales de Putin.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada