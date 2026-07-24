Jordania y Baréin fueron víctimas de "atroces" ataques iraníes

El Ejército jordano dijo que interceptó misiles y drones lanzados desde Irán, mientras las Fuerzas de Defensa de Baréin informaron de una oleada ataques "atroces contra civiles", siendo ambos países los más afectados por la escalada en la región.

Las Fuerzas Armadas Jordanas indicaron que sus sistemas de defensa aérea y aeronaves "interceptaron siete misiles y seis drones lanzados desde Irán contra territorio jordano", sin especificar la zona afectada.

La operación "no causó víctimas ni pérdidas materiales" y equipos del Cuerpo de Ingenieros se desplazaron a los lugares donde cayeron los restos y los gestionaron de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Por su parte, el Mando General de las Fuerzas de Defensa de Baréin denunció que "Irán continúa su agresión sistemática mediante atroces ataques contra civiles en el reino" y aseguró que "los sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron varios artefactos aéreos".

En un comunicado, indicó que "todas sus armas y unidades se encuentran en el máximo nivel de preparación y están plenamente listas para defender" al pequeño país del golfo Pérsico, muy golpeado junto a Jordania y Kuwait en los últimos ataques de Teherán.

Poco antes, el Ejército iraní afirmó haber lanzado ataques con drones contra posiciones militares de Estados Unidos en Baréin y Jordania, países aliados de Washington en Medio Oriente, en respuesta a la ofensiva del país norteamericano.