Conductora siguió el GPS y terminó manejando por las vías del tren en Estados Unidos

Una mujer de 70 años condujo por las vías del tren en Seattle, Estados Unidos, tras seguir las indicaciones de su GPS y terminó llegando hasta una estación ferroviaria, situación que obligó a suspender temporalmente el servicio y se volvió viral en redes sociales.

El hecho ocurrió la tarde del martes en la estación Mount Baker, donde pasajeros observaron con sorpresa cómo un SUV Mazda avanzaba por el recorrido utilizado por los trenes hasta detenerse en el andén. Testigos grabaron la escena mientras personal de seguridad intentaba controlar la situación.

Según dieron a conocer los medios locales, las autoridades aún investigan cómo el vehículo logró ingresar a las vías. Según relatos recogidos por medios locales, la conductora habría accedido al trazado ferroviario en un sector donde los rieles se encuentran al mismo nivel que la calle, a unos 800 metros de la estación.

De acuerdo con la Policía de Seattle, la mujer explicó que estaba siguiendo las instrucciones de su GPS, que la habría guiado por error hacia las vías. Las autoridades locales descartaron que la mujer presentara signos evidentes de consumo de alcohol o drogas, aunque se mostró confundida durante el procedimiento.

Debido al incidente, el servicio de la Línea 1 fue interrumpido entre algunas estaciones y reemplazado por buses mientras equipos especializados retiraban el automóvil y revisaban posibles daños en la infraestructura.

Para sacar el vehículo fue necesario utilizar una máquina de mantenimiento capaz de circular tanto por carretera como sobre rieles. Una vez retirado el SUV, los técnicos inspeccionaron la zona y confirmaron que las vías no habían sufrido daños, por lo que el servicio pudo ser restablecido durante la noche.

Desde Sound Transit, organismo responsable del sistema ferroviario, señalaron que no existen antecedentes de un caso similar en los registros de la red de transporte.

"Es definitivamente una primera vez para la agencia", indicó una portavoz del organismo, que además pidió a los conductores no ingresar con vehículos a las vías del tren.