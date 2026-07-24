Estadounidense creyó tener un romance por OnlyFans: Perdió $11,4 millones en Chile

Un ciudadano estadounidense presentó una querella por estafa ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago luego de asegurar que perdió más de 12 mil dólares, equivalentes a unos 11,4 millones de pesos chilenos, tras mantener una supuesta relación amorosa con una creadora de contenido para adultos.

El sujeto, identificado como Christopher Barnett, de 33 años, denunció que una mujer venezolana radicada en Chile lo engañó para conseguir dinero y recibir costosos regalos. Según informó Biobío, el hombre conoció a la mujer a través de OnlyFans, donde ambos iniciaron una relación a distancia entre junio y octubre de 2025.

De acuerdo con la querella, durante esos meses hablaron de casarse y formar una familia, aunque ella nunca aceptó hacer videollamadas. Convencido de que la relación era real, el estadounidense aseguró que envió dinero para cubrir supuestos gastos médicos de la mascota de la mujer y también le regaló un computador y una consola Nintendo Switch.

Tras el término de la relación, decidió investigar por su cuenta y aseguró haber descubierto que la mujer convivía con otra pareja desde hacía cerca de tres años, antecedente que, a su juicio, demuestra que el vínculo sentimental solo fue utilizado para obtener dinero.

La mujer, conocida en plataformas digitales con el seudónimo "Elyschuu" negó al medio anteriormente mencionado haber cometido una estafa, y aseguró que no entregará declaraciones sobre el caso mientras la investigación permanezca en curso.

En la querella, Barnett también solicitó que se investigue la posible existencia de otras víctimas, aunque reconoció que las diligencias de la PDI avanzan lentamente.