Youtuber recibió ola de críticas tras revelar aborto por diagnóstico de síndrome de Down

El youtuber estadounidense Jesse Ridgway, conocido como McJuggerNuggets, denunció haber recibido una ola de críticas, insultos y amenazas en redes sociales luego de revelar que junto a su esposa decidieron interrumpir un embarazo tras conocer que el bebé tenía un 95 por ciento de probabilidades de nacer con síndrome de Down.

La pareja había anunciado en marzo que esperaba a su primer hijo. Sin embargo, semanas más tarde informó que los exámenes genéticos prenatales detectaron una alta probabilidad de trisomía 21, condición conocida como síndrome de Down, por lo que optaron por poner fin al embarazo.

La decisión generó numerosas reacciones en contra de la pareja, por lo que Ridgway publicó un extenso mensaje en su cuenta de X, donde cuestionó el nivel de agresividad que, según afirmó, han enfrentado desde que dieron a conocer la noticia.

"Nunca había visto tanto odio y virulencia hacia dos personas que lloran la pérdida de su hijo nonato y toman una decisión imposible", escribió.

El creador de contenido aseguró que ha recibido mensajes en los que lo califican como "unos asesinos despreciables", además de comparaciones con Adolf Hitler y "amenazas de muerte constantes". También sostuvo que algunos usuarios han utilizado antecedentes de su vida personal para atacarlo.

"Las últimas 24 horas han revelado una faceta de la humanidad profundamente perturbadora", agregó.

Ridgway también respondió a quienes cuestionaron la decisión desde una perspectiva religiosa o señalaron que habrían optado por la adopción o por criar a un hijo con síndrome de Down. Al respecto, afirmó que respeta esas posturas, pero defendió que cada familia debe tomar sus propias decisiones frente a una situación de este tipo.