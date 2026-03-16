El arquitecto chileno Zvonimir Ostoic, de raíces ítalo-croatas, se convirtió este año en el primer artista extranjero en ganar el "ninot indultat" infantil en las Fallas de Valencia, una festividad española declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2016.

Las Fallas de Valencia se celebran cada marzo y consisten en la instalación, en calles y plazas, de grandes monumentos que representan escenas satíricas sobre temas sociales, políticos o culturales. Estas estructuras, elaboradas con madera, cartón y otros materiales, tienen un carácter efímero, ya que la mayoría son quemadas durante la noche de la "Cremà".

El "ninot indultat" (figura indultada) forma parte de una falla infantil premiada por su propuesta artística y técnica, que destaca por su nivel de detalle y el uso de materiales sostenibles. La obra refleja un trabajo colaborativo de Ostoic con otros artistas, dentro de una tradición que mezcla creatividad, crítica social y preocupación por el impacto ambiental.

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