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Cuatro personas fueron detenidas por secuestro de un joven en San Miguel

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Carabineros detuvo a cuatro personas vinculadas con el secuestro de un joven de 20 años, ocurrido en la noche del lunes y que fue liberado durante esta madrugada. Los secuestradores llamaron a la familia de la víctima para solicitar un rescate, sin embargo, esas mismas llamadas permitieron a la policía la triangulación de los llamados, ubicándolos en Agustinas con Almirante Barroso, donde Carabineros consiguió liberar al joven tras casi 10 horas en cautiverio.

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