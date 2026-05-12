Carabineros detuvo a cuatro personas vinculadas con el secuestro de un joven de 20 años, ocurrido en la noche del lunes y que fue liberado durante esta madrugada. Los secuestradores llamaron a la familia de la víctima para solicitar un rescate, sin embargo, esas mismas llamadas permitieron a la policía la triangulación de los llamados, ubicándolos en Agustinas con Almirante Barroso, donde Carabineros consiguió liberar al joven tras casi 10 horas en cautiverio.

LEER ARTICULO COMPLETO