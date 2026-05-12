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Los festejos de Real Betis por su clasificación a la Champions

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Manuel Pellegrini y su equipo Real B etis desataron múltiples festejos tras superar 2-1 a Elche y asegurar la clasificación a la Champions League.

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