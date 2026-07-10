Pamplona se llena de turistas por las Fiestas de San Fermín
Publicado:
Fotos Destacadas
Fieles a su estilo, Boric y Frei llegaron a La Moneda para conmemorar 200 años de la Presidencia
La formación de España para enfrentar a Bélgica en cuartos de final del Mundial
La formación de Bélgica para el desafío ante España en cuartos del Mundial 2026
Fotos Recientes
Hinchas recibieron como héroes a los seleccionados de Egipto tras el Mundial
Pamplona se llena de turistas por las Fiestas de San Fermín
Estos son los candidatos a rey y reina "guachaca"
La ciudad española de Pamplona vive nuevamente las fiestas de los Sanfermines, conocidas alrededor del mundo por sus "encierros de toros", los que usualmente terminan con heridos.
De origen religioso, la celebración se transformó en una atracción turística y la población local -de cerca de 200 mil personas- se multiplica varias veces, llegando a bordear las 2 millones de personas, entre visitantes de otras zonas de España y extranjeros.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados