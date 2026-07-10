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Pamplona se llena de turistas por las Fiestas de San Fermín

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La ciudad española de Pamplona vive nuevamente las fiestas de los Sanfermines, conocidas alrededor del mundo por sus "encierros de toros", los que usualmente terminan con heridos.

De origen religioso, la celebración se transformó en una atracción turística y la población local -de cerca de 200 mil personas- se multiplica varias veces, llegando a bordear las 2 millones de personas, entre visitantes de otras zonas de España y extranjeros.

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