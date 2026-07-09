Arturo Vidal aprovechó el receso para irse de vacaciones con Sonia Isaza
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El futbolista de Colo Colo Arturo Vidal aprovechó el receso en la Liga de Primera para tomarse unas breves vacaciones junto a su novia Sonia Isaza, tal como el exseleccionado chileno lo evidenció en su perfil de Instagram desde España.
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