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Arturo Vidal aprovechó el receso para irse de vacaciones con Sonia Isaza

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El futbolista de Colo Colo Arturo Vidal aprovechó el receso en la Liga de Primera para tomarse unas breves vacaciones junto a su novia Sonia Isaza, tal como el exseleccionado chileno lo evidenció en su perfil de Instagram desde España.

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