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Esta es la formación que preparó Luis de La Fuente en España, para enfrentar a Bélgica este viernes en Los Angeles, desde las 15:00 horas, en los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador enfrentará a Francia.
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