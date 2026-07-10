Estos son los candidatos a rey y reina "guachaca"
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Estos son los candidatos a rey y reina "guachaca"
La músico Juanita Parra, las comediantes Pamela Leiva y Piare con P, las periodistas Daniela Muñoz y Soledad Onetto, y la futbolista Yanara Aedo son las candidatas a "reina Guachaca", en el regreso -tras siete años- del evento de música y comida popular que celebra la idiosincrasia nacional y que se realizará los días 4 y 5 de septiembre en la Estación Mapocho.
Entre los hombres, las cartas para votar por "rey Guachaca" son el periodista José Antonio Neme, el actor Francisco “Pancho” Melo, los animadores Daniel “Huevo” Fuenzalida y Willy Sabor, y el influencer Otakin.
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