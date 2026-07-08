Con overol amarillo y esposado reapareció el exdiputado Joaquín Lavín León en tribunales donde la Fiscalía le imputó, en esta oportunidad, los delitos de uso y comercialización de datos electorales.

Lavín León permanece en prisión preventiva desde mayo luego de que fuera imputado en calidad de autor de delitos consumados de fraude al fisco, falsificación y tráfico de influencias.

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