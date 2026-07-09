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La formación de Bélgica para el desafío ante España en cuartos del Mundial 2026

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Esta es la formación de Bélgica para desafiar a España, este viernes a las 15:00 horas en Los Angeles, en los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador enfrentará a Francia.

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