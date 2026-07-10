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Hinchas recibieron como héroes a los seleccionados de Egipto tras el Mundial

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Los jugadores de la selección de Egipto fueron recibidos como héroes en su regreso este viernes a Egipto después de que la selección hiciera historia por alcanzar los octavos de final del Mundial 2026, pero con la frustración de haber sido eliminada en un controvertido partido con la Argentina de Messi.

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