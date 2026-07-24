Incendios forestales siguen sin control en el centro de España

Los devastadores incendios forestales en el centro de España siguen avanzando sin control en Madrid, donde tres focos se han unido en un único frente, y en la vecina provincia de Ávila, lo que ha obligado a declarar la emergencia nacional en un día crítico por el viento que agrava la situación.

Ante esa situación, la Comisión Europea (CE) anunció la movilización de cuatro aviones Canadair, dos desde Grecia y dos desde Italia, para ayudar a combatir los incendios, después de que España pidiese ayuda a Europa.

Además, el gobierno español activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil para solicitar más recursos contra el fuego a sus socios comunitarios.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) solicitó la medida justamente con el requerimiento de al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija; porque ahora los esfuerzos se centran especialmente en evitar que se unan todos los fuegos y que el de Ávila, declarado el pasado miércoles, "salte a la comunidad de Madrid", ya que son provincias limítrofes.

Más de 15.000 hectáreas quemadas

Hasta el momento ya se han calcinado 9.000 hectáreas en la provincia de Ávila y otras 6.000 en la Comunidad de Madrid, y el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, aseguró que las próximas 24 horas serán "muy complejas" por las fuertes rachas de viento.

También explicó que se ha cumplido uno de los escenarios temidos por los técnicos: la unión de los incendios que afectaban a la Comunidad de Madrid, el procedente de Toledo, también cerca de Madrid, y el de la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias, que forman ya "un único incendio".

El fuego está fuera de capacidad de extinción: "Podemos intentar limitar los flancos, pero no vamos a poder parar esa cabeza hasta que no cambien las condiciones" meteorológicas, sostuvo Novillo.