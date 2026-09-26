Desincentivo a los productos de origen animal arriesga tremenda derrota en plebiscito suizo

Los ciudadanos suizos votan en referéndum este domingo, 27 de septiembre, si el país debe fomentar la producción y el consumo de alimentos vegetales en detrimento de los de origen animal, algo que según los promotores de la iniciativa garantizaría mayor seguridad alimentaria en un mundo en crisis.

Promovida por grupos ecologistas, la iniciativa propone que se tomen medidas para garantizar que en el futuro al menos el 70% de los alimentos consumidos en Suiza se produzcan en el país, y para ello propone producir menos alimentos de origen animal y más de origen vegetal.

Los promotores señalan que con ello se protegerán el medio ambiente, el agua potable, la calidad del suelo y la biodiversidad, y con idéntica finalidad también piden un menor uso de fertilizantes y productos fitosanitarios tales como herbicidas e insecticidas.

Los objetivos deberían alcanzarse en un plazo de 10 años a partir de la aceptación de la iniciativa, que no cuenta con el apoyo del Gobierno ni de ningún partido del Parlamento, ni siquiera Los Verdes.

En opinión de Ejecutivo y Legislativo, la iniciativa "va demasiado lejos", sólo podrían alcanzarse sus objetivos con grandes dificultades y obligaría al Estado a "intervenir masivamente" en la producción e incluso en los hábitos alimentarios de la ciudadanía suiza.

En un país donde algunos de sus productos más emblemáticos usan alimentos de origen animal, caso del queso o el chocolate con leche, el texto sometido a consulta no parece despertar muchos entusiasmos y según los sondeos podría perder con más de un 60% de votos en contra.

También someterá a referéndum su tradicional e histórica neutralidad en conflictos armados

Los suizos, que son llamados a este tipo de referendos tres o cuatro veces al año, también decidirán este domingo si apoyan otra iniciativa que busca reforzar la tradicional neutralidad del país.

Dicha cualidad -inscrita en su Constitución desde 1848- es llevada en la consulta a términos aún más estrictos de los actuales, después de que conflictos como el de Ucrania hayan puesto sobre la mesa el debate.

Los votantes aceptarán o rechazarán la iniciativa popular lanzada por la asociación nacionalista y conservadora Pro Suiza, que propone, entre otros puntos, especificar en la carta magna federal que la neutralidad sea "perpetua y armada".

Según los promotores, deben fortalecerse los instrumentos para que Suiza no pueda adherirse a ninguna alianza militar o defensiva (como la OTAN, de la que no forma parte), ni cooperar con ellas, salvo en caso de ataque militar directo contra el país.

Además, Suiza no debe participar en conflictos militares entre terceros Estados ni imponer sanciones contra un país en conflicto, salvo aquellas impuestas por Naciones Unidas, de acuerdo al texto de la iniciativa.

Este último punto contrasta con la situación actual, en la que Suiza ha aplicado contra Rusia, desde la invasión de Ucrania en 2022, sanciones equivalentes a las de la Unión Europea, afectando a 2.790 ciudadanos rusos y entidades del país.

Esas sanciones han llevado al Gobierno ruso a acusar a Suiza de haber perdido su condición de actor neutral, lo que ha provocado que el país centroeuropeo, tradicional escenario de negociaciones de paz en todo tipo de conflictos, apenas haya sido tenido en cuenta por Moscú en los últimos años para este tipo de conversaciones.

Gobierno y Parlamento, también en desacuerdo

El Gobierno y el Parlamento suizos han recomendado votar en contra de la iniciativa, que a nivel político parece contar sólo con el apoyo de la conservadora Unión Democrática del Centro, el partido más votado en comicios recientes, pero sin mayoría parlamentaria.

En opinión de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la neutralidad inscrita en la Constitución de 1848 ha demostrado su eficacia y ofrece cierto "margen de maniobra" en un cambiante mundo actual que se vería limitado en caso de que triunfara el "sí".

Ello reduciría la capacidad del país para preservar su seguridad e independencia, insistieron ambos.

Los promotores de la iniciativa subrayan que sería una forma de garantizar que una Suiza que ya fue neutral en conflictos como las guerras mundiales del siglo XX lo siga siendo, sin el riesgo de que el concepto de neutralidad sea interpretado de distintas formas en función de presiones externas.

También consideran que el texto protegería a Suiza de un acercamiento más marcado con la OTAN e impediría que se alineara con alguno de los bandos en un conflicto.

Las encuestas apuntan a que el "no" a la iniciativa podría imponerse con más del 60% de los votos.