Suiza rechazó en referéndum limitar producción y consumo de alimentos de origen animal

Los ciudadanos de Suiza, un país donde el ganado vacuno y productos como el chocolate con leche o el queso son auténticos emblemas nacionales, rechazaron en referéndum, por amplia mayoría, una iniciativa ecologista que proponía entre otras cosas reducir el consumo y la producción de alimentos de origen animal.

El "no" a la propuesta, como ya habían adelantado las encuestas, se impuso con un claro 72,52 % de los votos, según los datos definitivos al término del escrutinio este domingo.

En cantones alpinos tradicionalmente ganaderos del centro del país como Uri, Schwyz y Obwald el rechazo llegó incluso a superar el 80 %, mientras que los menores porcentajes para el "no" se registraron en Basilea (63,16 %) y Ginebra (62,63 %).

Asociaciones ecologistas proponían en el texto que Suiza tomara medidas para garantizar que en el plazo de 10 años al menos el 70% de los alimentos consumidos se produjeran en el país, y para ello sugerían promover los de origen vegetal en detrimento de los de origen animal.

Tanto el Ejecutivo como el Parlamento se opusieron a la norma por exigir una intervención desmedida en los hábitos ciudadanos. (FOTO: Pexels/referencial)

También pedían un menor uso de fertilizantes y productos fitosanitarios tales como herbicidas o insecticidas, todo ello con el fin de proteger el medio ambiente, el agua potable, la calidad del suelo y la biodiversidad.

Tanto Gobierno como Parlamento habían recomendado votar en contra de la iniciativa, que en opinión de ambos poderes era demasiado maximalista en sus objetivos y sólo hubiera podido ponerse en práctica con una intervención masiva del Estado en el sector primario e incluso en los hábitos alimentarios de los ciudadanos.

En el Parlamento, todos los partidos habían votado previamente en contra de la iniciativa, incluidos Los Verdes.

Suizos decidieron no ampliar la tradicional neutralidad del país

En tanto, los votantes suizos también decidieron este domingo en el referéndum no aceptar una iniciativa que hubiera significado blindar aún más la neutralidad inscrita en la Constitución de 1848, algo que podría haber cuestionado, por ejemplo, las actuales sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania.

Como ya habían adelantado las encuestas, el "no" a la iniciativa, que había sido presentada por la organización nacionalista conservadora Pro Suiza, se impuso por un claro 70,15% de los votos, según los datos recogidos al término del escrutinio.

La iniciativa no logró convencer en ningún cantón, con amplias victorias del "no" en Basilea (79,91 %) y Zúrich (74,47 %), aunque en Ginebra el porcentaje fue menor a la media nacional, del 66,58%.

Tanto el Gobierno como el Parlamento habían recomendado a los ciudadanos votar en contra de la propuesta, pese a que contaba con el apoyo de la conservadora Unión Democrática del Centro (UDC), que forma parte de la coalición en el poder y es el partido con más representación en el Legislativo, sin ser mayoritario.

El proyecto impulsado por sectores conservadores pretendía consolidar una condición armada y perpetua. (FOTO: Pexels/referencial)

Pro Suiza pretendía con su iniciativa que la Constitución Federal incluyera expresamente una neutralidad "perpetua y armada", y que hubiera mecanismos que impidieran al país adherirse a alianzas militares como la OTAN, así como cooperar con ellas, salvo en caso de ataque militar directo.

Además, el proyecto estipulaba que Suiza no debería imponer sanciones contra un país en conflicto, salvo aquellas impuestas por Naciones Unidas

En opinión de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la neutralidad ya inscrita en la Constitución desde hace más de siglo y medio ha demostrado su eficacia y ofrece cierto "margen de maniobra" en un cambiante mundo actual que se vería limitado en caso de que hubiera triunfado el "sí".

Desde 2022 Suiza, de forma paralela a la Unión Europea, ha impuesto bloqueos de fondos, prohibiciones de entrada en el país y otras sanciones contra 2.790 personas y entidades rusas por la invasión de Ucrania.

La iniciativa buscaba bloquear la cooperación o el ingreso en alianzas defensivas occidentales. (FOTO: Pexels/referencial)

Esas sanciones han llevado al Gobierno ruso a acusar a Suiza de haber perdido su condición de actor neutral, así como a rechazar que el país centroeuropeo sea mediador en el conflicto o sede de negociaciones de paz importantes.

Rodeada de grandes potencias europeas, y convertida durante siglos en un Estado "colchón" entre éstas, Suiza ha conseguido no involucrarse en los conflictos del Viejo Continente prácticamente desde principios del siglo XVI, incluyendo las guerras mundiales del siglo XX.