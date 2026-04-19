Belleza de miles de cerezos da un respiro sanador a ucranianos en medio de la guerra
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Miles de ucranianos huyen del estrés de los ataques aéreos rusos diarios para admirar la floración de miles de cerezos en la región más occidental del país, Transcarpatia, fronteriza con Eslovaquia, Hungría y Rumanía.
Más de 5.000 cerezos, de los cuales el más antiguo tiene exactamente un siglo, se encuentran en pleno esplendor en la ciudad de Úzhgorod, situada al oeste de los Cárpatos y que en su día fue concebida como "una ciudad-parque".
La floración de estos árboles ha coincidido con el llamado "Sakura Fest", el festival anual de la flor del cerezo, un evento celebrado entre el viernes y este domingo, y que este año ha atraído a una afluencia récord de visitantes.
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