"Cucarachas" de la India anuncian nueva protesta nacional

El movimiento juvenil indio Cockroach Janta Party, conocido popularmente como "Cucarachas", convocó una protesta nacional contra la brutalidad policial para este viernes 24 de julio, días después de que las autoridades reprimieran una multitudinaria marcha que exigía la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan.

Las protestas de las "Cucarachas" han escalado esta semana, con miles de personas en una acampada permanente en el centro de Nueva Delhi, al tiempo que las manifestaciones se han extendido a grandes ciudades como Bombay, Bangalore, Pune y Calcuta.

El CJP responsabiliza políticamente a Pradhan de una serie de filtraciones e irregularidades en varios exámenes oficiales, entre ellos la prueba nacional de acceso a los estudios universitarios de medicina (el NEET-UG), un asunto especialmente sensible en un país donde millones de jóvenes compiten cada año por plazas educativas y empleos públicos.

El primer ministro, Narendra Modi, anunció la creación de tribunales especiales para acelerar los procesos por filtraciones de exámenes oficiales, en un intento por calmar la protesta juvenil; sin embargo, el CJP respondió en la red social X que eso no solucionaría "los problemas estructurales" del sistema educativo.

"Lo que haga el tribunal tras la filtración de los exámenes es solo una parte del asunto; el primer ministro Modi debería arreglar el sistema, destituir a Dharmendra Pradhan y exigir responsabilidades", sentenciaron las "Cucarachas".

El lunes, la Policía de Nueva Delhi cargó con bastones y gases lacrimógenos contra los manifestantes; y a lo largo de esta semana las autoridades han cortado el acceso a internet y cerrado estaciones de metro numerosas veces en el centro de la capital.

Las protestas del CJP comenzaron como una sátira digital, pero se han transformado en una movilización juvenil contra lo que sus simpatizantes describen como una ruptura de la confianza en las instituciones que regulan el acceso a la educación y a las oportunidades profesionales.