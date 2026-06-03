Incendio de un hotel deja al menos 21 muertos en Nueva Delhi

Al menos 21 personas murieron y 26 resultaron heridas -la mayoría de ellas extranjeras- en el incendio de un hotel del sur de Nueva Delhi que las autoridades indias investigan como presunta negligencia criminal.

"En el incendio ha habido un total de 47 víctimas, entre las que se encuentran 21 fallecidos y 26 heridos, varios de gravedad. Muchos de los alojados eran extranjeros", dijo a la agencia de noticias EFE el jefe del servicio de bomberos de Delhi, A.K. Malik.

De acuerdo al balance preliminar, la mayoría de los extranjeros fallecidos preocedían de Asia Central y África. La Policía de Delhi ya trabaja sobre una denuncia penal bajo cargos de homicidio culposo contra el dueño del establecimiento, según la agencia india PTI.

Las investigaciones preliminares de los Servicios de Bomberos de Delhi señalan que el fuego provocó una falla en el suministro eléctrico que bloqueó las puertas eléctricas del hotel, sellando las salidas y atrapando a los pasajeros.

El hotel operaba con una licencia de tipo Bed and Breakfast autorizada para solo 6 habitaciones, sin embargo, el propietario había modificado ilegalmente la estructura interna para albergar alrededor de 25, distribuidas entre el sótano, la planta baja y los pisos superiores.