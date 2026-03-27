El corresponsal de guerra y actual delegado de la Agencia EFE en Chile, Javier Martín, analizó en El Diario de Cooperativa el conflicto en Medio Oriente a un mes de su inicio, advirtiendo que el impacto económico ya se está sintiendo a nivel global debido a la crisis energética vinculada al estrecho de Ormuz, zona clave para el suministro de petróleo y gas.

Durante la entrevista, el periodista explicó que por ese punto estratégico transita cerca del 20% del petróleo mundial y parte importante del gas, lo que ya está generando problemas de abastecimiento en Asia y presiones inflacionarias en Europa. En ese contexto, sostuvo que el efecto en los precios será prolongado: “La inflación, el problema con la bencina va a durar seis meses, siete meses más, porque la economía no es en el momento, sino que funciona a plazos”.

Martín también planteó que, aunque el conflicto pueda entrar en una fase de desescalada en las próximas semanas, sus consecuencias económicas persistirán. “Podemos pensar que cuando acabe la guerra va a volver a bajar la bencina, pero no va a bajar”, afirmó, subrayando que varios gobiernos europeos ya están evaluando medidas para amortiguar el impacto en los consumidores.

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