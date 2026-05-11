La dermatóloga Elena Ortiz, tricóloga de la Clínica Neo, abordó en Cooperativa las causas del aumento de la pérdida de densidad capilar en mujeres, especialmente en edades jóvenes, y entregó distintas recomendaciones para frenar su avance.

En conversación con Una Nueva Mañana, la experta explicó que las consultas por este motivo son "cada vez más frecuentes comparado con décadas anteriores" y está relacionado a dos factores predominantes: "El estrés y el estilo de vida: sumado también a los hábitos capilares que tenemos, sobre todo las mujeres. Todo eso influye en nuestro organismo y el ciclo del pelo es muy susceptible a muchas cosas", detalló.

La doctora también entregó recomendaciones para frenar la alopecia femenina a tiempo y apuntó a revisar "los hábitos capilares, cuidar la fibra y lavarse el pelo seguido", además de la utilización de medicamentos orales -bajo consulta- como Minoxidil tópico, Finasteride o Dutasteride, "que son los que tienen más evidencia".

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