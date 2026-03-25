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Estados Unidos propuso plan de 15 puntos para poner fin a la guerra en Irán

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Estados Unidos e Irán están avanzando en un tortuoso proceso de negociaciones para poner fin al conflicto en Medio Oriente. La Administración de Donald Trump presentó a Teherán un plan con 15 exigencias, que incluyen el cese de hostilidades, el freno al desarrollo nuclear con fines militares y la apertura del estratégico Estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo.

La República Islámica respondió planteando sus propias condiciones, entre ellas el fin de los ataques, compensaciones económicas y el reconocimiento de su soberanía sobre la referida zona marítima.

Mientras ambas partes evalúan los términos en juego, no se descarta una reunión en los próximos días, en un escenario en el que analistas advierten que Irán mantiene una posición estratégica favorable.

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