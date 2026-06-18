Irán advierte: acuerdo de paz es "nulo" si Israel sigue en el Líbano

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán aseguró que una eventual negativa de Israel a retirarse completamente del sur del Líbano constituiría una violación del memorando de entendimiento alcanzado entre Teherán y Washington, y dejaría sin efecto dicho acuerdo.

El portavoz de la cancillería iraní, Ismail Bagaei, dijo en una entrevista con el diario libanés Al Akhbar que el acuerdo logrado con Donald Trump sí incluye compromisos relacionados con la soberanía y la integridad territorial del Líbano.

"Mientras la ocupación continúe, se puede decir que la guerra sigue en curso y no ha terminado en esencia", señaló Bagaei, quien aseguró que Irán insistió desde el inicio de las negociaciones en que el fin del conflicto debía producirse "en todos los frentes y por completo".

Preguntado sobre la posibilidad de que Israel mantenga presencia militar en una denominada "zona de seguridad" dentro del Líbano tras el acuerdo, Bagaei respondió que una situación de ese tipo supondría una vulneración de los compromisos adquiridos.

"En este caso, el memorando de entendimiento se consideraría nulo", afirmó.

Las declaraciones ponen más presión sobre la Casa Blanca y sus recientes diferencias con Tel Aviv, que llevaron incluso a Trump a tildar de "maldito loco" al premier hebreo y candidato a la reelección, Benjamin Netanyahu.