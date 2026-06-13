El sistema electoral peruano se encuentra en una etapa crítica tras la ajustada segunda vuelta presidencial.

Según los últimos datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la candidata Keiko Fujimori ha tomado una leve ventaja que la posiciona como la probable ganadora, aunque el margen es extremadamente reducido frente a Roberto Sánchez.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, José Carlos Requena, analista político y socio de la consultora Público, afirmó que, a pocos votos que contabilizar, "la percepción general -y lo que te dicen las cifras- es que lo más probable es que Keiko Fujimori termine siendo consagrada presidenta de la República (...) Las proyecciones más serias hablaban de una diferencia de entre 30 y 40 mil votos”.

Esta situación no es nueva para el país, ya que replica la estrechez de resultados de los años 2016 y 2021.

LEER ARTICULO COMPLETO