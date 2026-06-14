La Región Metropolitana se encuentra bajo preemergencia ambiental por segunda jornada consecutiva dada la mala calidad de aire favorecida por los incendios ocurridos durante la semana, sumado al ocurrido en un acopio de neumáticos en la comuna de Cerrillos.

Ante la emergencia, la seremi de Salud, Pía Venegas, aseveró que "el humo de un incendio, de una situación estructural siempre es tóxico. El humo es tóxico, no hay humo bueno o malo, sino que es tóxico y hay que tomar las medidas preventivas asociadas obviamente a la no exposición de lo mismo".

Asimismo, Venegas recomendó "evitar la actividad física, a evitar cualquier situación de emergencia particular, o sea, tipo no realizar actividades asociadas que puedan ser evitables".

La semana epidemiológica registró la positividad de virus más alta en lo que va del año, alcanzando el 48,4%. Desde el Ministerio de Salud detallaron que el virus con mayor circulación es la Influenza A, seguido por el Rinovirus y la Influenza B, mientras que los grupos más afectados son los mayores de 65 años y niños.

Entre las medidas impuestas por la preemergencia se encuentra la restricción vehicular para automóviles station wagons y similares sin sello verde, así como motocicletas y similares anteriores al 2022. La Seremi de Salud no descarta que la medida se extienda hasta este lunes.

Escucha el informe completo del periodista Cristián Aburto de Cooperativa.

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