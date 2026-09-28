Gobierno japonés reúne por primera vez a un grupo de expertos en contraespionaje

El Gobierno japonés reunió este lunes por primera vez a un grupo de expertos sobre inteligencia y contraespionaje con el objetivo de reforzar las capacidades de defensa de un país que ha sido calificado por algunos medios internacionales como un 'nido de espías'.

"Hoy se celebrará la primera reunión del panel de expertos sobre la reforma de la inteligencia", afirmó el portavoz gubernamental, Minoru Kihara, para "examinar el fortalecimiento de las funciones de inteligencia de nuestro país".

Kihara señaló que el grupo está formado por expertos en varios ámbitos, incluyendo la situación internacional y la seguridad económica, así como en tecnologías de vanguardia.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que participó en el encuentro, puso en valor el "vasto conocimiento" de los expertos que acudieron a la reunión, en un mensaje en la red social X.

"Escucharemos opiniones amplias y ampliaremos de manera constante las reformas", aseguró la mandataria.

El encuentro llega después de que Japón inaugurara a finales de julio su Oficina Nacional de Inteligencia, el primer organismo centralizado de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial, en medio de un programa de reforma de las capacidades niponas impulsado por la conservadora Takaichi.

Tokio justifica este refuerzo contra el espionaje como necesario ante lo que percibe como amenazas crecientes de países como China, Rusia o Corea del Norte, y a la creación de la agencia de inteligencia se suma la formación de un Consejo de Seguridad Nacional liderado por Takaichi.

Japón se ha convertido en un 'nido de espías', advirtió el diario estadounidense The New York Times a mediados de julio, al informar de una supuesta operación rusa en la capital japonesa para adquirir información y tecnología para su armamento en la guerra con Ucrania.

Este es el más reciente en una serie de informes que han subrayado las vulnerabilidades niponas en materia de seguridad, y que incluyen la presunta exportación ilegal desde Taiwán de servidores equipados con chips de Nvidia a China pasando por Japón, así como casos de espionaje industrial en el archipiélago.