Cuatro palestinos y un israelí murieron en un tiroteo en Cisjordania ocupada

Cuatro palestinos y un israelí murieron este viernes durante un tiroteo en la aldea de Tell, al suroeste de Nablus, en la Cisjordania ocupada y cerca del asentamiento colono de Havat Gilad, según datos del servicio de emergencias israelí Estrella de David Roja (MDA) y del Ministerio de Salud palestino.

El Ejército israelí (FDI) emitió un comunicado asegurando que varios palestinos robaron el arma de un "guardia de seguridad" que llegó al lugar, tras recibir el reporte de un supuesto ataque contra colonos mientras hacían senderismo en la zona, y que dispararon contra civiles israelíes.

Esta versión contrasta con la de las autoridades palestinas, que indican que cuatro personas de Cisjordania ocupada murieron "a manos de las fuerzas de ocupación durante un ataque de colonos israelíes".

Además, añaden que antes de la llegada de las FDI, colonos israelíes "atacaron viviendas palestinas en Tell y abrieron fuego contra ellas".

El secretario del movimiento Fatah en Tell, Issam Al Saifi, declaró a la agencia oficial de noticias palestina WAFA que los colonos atacaron dos casas esta localidad, lo que "provocó que los residentes los confrontaran y los obligaran a retirarse".

Al Saifi agregó que, media hora después, los colonos atacaron nuevamente la zona oeste, lo que derivó en "enfrentamientos entre los residentes y los colonos, junto con las fuerzas de israelíes, que irrumpieron para proteger a los colonos".

Según WAFA, citando a Al Saifi, soldados y colonos israelíes "abrieron fuego indiscriminadamente" -como muestra un video que circula ya por internet- contra los residentes, matando a cuatro jóvenes palestinos, entre ellos dos hermanos y sus dos primos, e hiriendo a otros cuatro.

Por su parte, MDA informó que el israelí fallecido era un hombre de 30 años y detalló que, durante sus labores de emergencia, evacuó en helicóptero a dos heridos de bala: ambos de unos 20 años, uno en estado grave y otro en estado moderado.

El Ejército israelí calificó de "terroristas" a los palestinos que estuvieron involucrados en el suceso y en estos momentos están tratando de dar con el paradero de algunos de ellos, así como estableciendo cordones de seguridad en la ciudad de Nablus y en la aldea de Tell.

El ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista y también colono Bezalel Smotrich, instó a las FDI a tomar medidas enérgicas contra los palestinos tras el mortal enfrentamiento entre palestinos y colonos en Cisjordania.

"Exijo que las FDI tomen medidas enérgicas contra la aldea asesina y sus alrededores, y que restablezcan la gobernanza y la disuasión", afirmó Smotrich en una publicación en X.

Según el Ministerio de Salud palestino, 82 palestinos han muerto en las gobernaciones de Cisjordania ocupada desde principios de este año, 21 de ellos a manos de colonos israelíes.

Desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los brutales ataques de Hamás en territorio israelí que dieron lugar al considerado como "genocidio" de Gaza según una comisión de expertos de la ONU, más de un millar de palestinos han muerto por fuego del Ejército israelí o de colonos en Cisjordania ocupada.

Asimismo, se producen ataques diarios contra terrenos y viviendas palestinas, vandalización de sus propiedades, ganado sacrificado y mezquitas incendiadas por parte de colonos israelíes que asaltan sus aldeas.