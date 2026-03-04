El Coronel de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y profesor de la Academia de Guerra Aérea, Dabor Arbunic describió en El Diario de Cooperativa el escenario bélico tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Teherán, como un enfrentamiento marcado por una profunda asimetría militar.

Arbunic sostuvo que se trata de “un enfrentamiento de fuerzas muy desiguales”, donde la diferencia tecnológica y operativa resulta notoria.

A su juicio, la rapidez con que la coalición ha cumplido sus objetivos militares iniciales refleja esa disparidad, en contraste con una capacidad iraní disminuida y con escaso margen de maniobra. Aunque advirtió que en toda guerra persisten riesgos y posibilidades de escalada, el escenario actual muestra un dominio claro de una de las partes sobre la otra.

