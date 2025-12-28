Síguenos:
Israel estrenó nuevo sistema de láser de alta potencia y amenazó a sus "enemigos"

El Ejército de Israel recibió este domingo de manos del Ministerio de Defensa y de la empresa Rafael su primer sistema de láser de alta potencia, el 'Iron Beam' (Viga de Hierro), que usará para interceptar cohetes y drones y actuará de forma complementaria a la 'Cúpula de Hierro', abaratando su coste.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa informó de que el sistema ha demostrado su eficacia "en una extensa serie de pruebas contra diversas amenazas" e interceptado con éxito cohetes, morteros y vehículos aéreos no tripulados.

El 'Iron Beam', indica, se integrará en la Fuerza Aérea Israelí y se incorporará al complejo de defensa aérea multicapa de Israel como complemento a los sistemas 'Cúpula de Hierro', 'Honda de David' y 'Flecha'.

Según explica Defensa, cuenta con "una fuente láser avanzada y un sistema de puntería electro-óptico único, que permite la interceptación de una amplia gama de objetivos a un alcance operativo mejorado, con máxima precisión y una eficiencia superior, todo ello a un coste marginal insignificante, lo que constituye la principal ventaja del sistema láser".

El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó durante el acto de entrega, celebrado en la sede de Rafael en Israel, que se trata de un "hito histórico" y avisó a los "enemigos" de su país -mencionando a Irán, Siria y Líbano- de que no deben desafiarlo o "se enfrentarán a graves consecuencias".

