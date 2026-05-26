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Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Israel

Netanyahu confirma nueva escalada en el Líbano y más tomas de territorios

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El 8% del territorio libanés sigue ocupando por Israel.

Netanyahu confirma nueva escalada en el Líbano y más tomas de territorios
 EFE

La noche del lunes, Israel bombardeó más de un centenar de objetivos del este y sur del Líbano.

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció una escalada de ataques contra el Líbano y la toma de nuevas "zonas estratégicas" por parte del Ejército.

"Las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes) operan con un amplio contingente sobre el terreno y están tomando el control de zonas estratégicas. Estamos reforzando la zona de seguridad para proteger a las comunidades del norte (de Israel)", dijo Netanyahu al inicio de la reunión del gabinete de seguridad.

En un video enviado por su oficina, el premier afirma que la decisión de atacar el Líbano con mayor contundencia la tomó en coordinación con el Ministerio de Defensa, liderado por Israel Katz, y con el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir.

Netanyahu también mencionó un esfuerzo nacional "masivo" para impulsar "soluciones creativas e innovadoras contra los drones explosivos" con los que el grupo chiíta libanés Hizbulá ha atacado con mayor eficacia posiciones israelíes en las últimas semanas.

Pese al alto el fuego del pasado 16 de abril entre Israel y Hizbulá, el combate ha persistido a ambos lados de la "línea amarilla", nombre con el que Israel se refiere a la línea que divide el alrededor del 8% del territorio libanés que sigue ocupando por Israel en el sur del país.

La noche del lunes, Israel bombardeó más de un centenar de objetivos del este y sur del Líbano, informó el Ejército.

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