Netanyahu dice que tropas israelíes seguirán en Gaza: "Nosotros controlamos el territorio"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo este miércoles durante una visita a la Franja de Gaza que los soldados israelíes permanecerán en el enclave a lo largo de la llamada "Línea Amarilla".

"Nosotros controlamos el territorio. No nos estamos retirando. Permaneceremos en esta línea", afirmó la autoridad israelí en un video publicado por su oficina, en el que también afirmó que Israel continuará sus operaciones hasta que Hamas sea desarmado y Gaza desmilitarizada.

Netanyahu agregó que Israel ahora controla alrededor del 60 por ciento de la Franja de Gaza, y destacó que "aún hay más por venir, mientras seguimos matando a milicianos que nos amenazan diariamente".

La "Línea Amarilla" fue establecida en octubre de 2025, bajo un cese al fuego mediado por Estados Unidos, como la línea a la que las fuerzas israelíes iban a retirarse inicialmente.

El plan contemplaba más retiradas israelíes junto con acciones para el desarme de Hamas, sin embargo, en agosto, Netanyahu rechazó el plan de 15 puntos de paz para Gaza respaldado por Estados Unidos.

Israel ha desplegado sus posiciones más adentro de Gaza y ha expandido el territorio bajo su control militar. En mayo, Netanyahu comentó que ordenó al ejército expandir su control hacia el 70 por ciento del enclave.