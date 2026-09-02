Netanyahu dice que tropas israelíes seguirán en Gaza: "Nosotros controlamos el territorio"
El primer ministro israelí informó que los soldados no se retirarán del enclave palestino y que continuarán a lo largo de la "Línea Amarilla", establecida en 2025 bajo un cese al fuego.
Agregó que Israel controla el 60% de la Franja y enfatizó que aún "hay más por venir, mientras seguimos matando milicianos que nos amenazan constantemente".
Netanyahu afirmó que Israel continuará sus operaciones hasta que Hamas sea desarmado y Gaza desmilitarizada.