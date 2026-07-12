Netanyahu: Trump quiere un acuerdo con Irán, pero no duda en recurrir a la fuerza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere lograr un acuerdo con Irán, pero no duda en recurrir a la fuerza.

"Creo que el presidente (Donald) Trump quiere agotar todas las posibilidades de alcanzar un acuerdo, especialmente en lo que respecta a la cuestión nuclear, a través de las negociaciones", aseguró Netanyahu en una entrevista con la cadena estadounidense NBC News.

Aun así, el primer ministro israelí apuntó que "es obvio" que Trump "no tiene reparos en recurrir a la fuerza cuando los iraníes incumplen todos los compromisos que adquieren".

El propio Trump aseguró en una entrevista en la misma cadena que Irán lanzó un dron contra un barco "menos de una hora" después de alcanzar un acuerdo "perfecto" para EE.UU.

Netanyahu defendió al mandatario estadounidense, uno de sus principales aliados, y pidió que le dejen tener "su oportunidad".

"Israel está profundamente agradecido por el hecho de que EE.UU. e Israel unieran sus fuerzas para impedir que Irán obtuviera armas nucleares y los medios para lanzarlas, no solo contra nosotros, sino contra todo Occidente", añadió el primer ministro en alusión a la ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero contra la República Islámica.

El mandatario israelí intervino en NBC News para honrar al senador estadounidense Lindsey Graham, fallecido este domingo.

Según dijo, Graham defendió el operativo conjunto para detener el programa nuclear iraní.

"Se acercó a mí y me dijo: 'Bibi, tienes que hacerlo. Tienes que acabar con este programa de armas nucleares antes de que ellos acaben con nosotros'", sostuvo Netanyahu.

Graham mantuvo siempre una postura firme en contra del programa nuclear iraní.

Ormuz, el único instrumento de presión real de Irán sobre Occidente

El analista internacional Jorge Sanz explicó que los bombardeos iraníes y la tensión son estrategias de presión sobre las negociaciones que se están llevando a cabo.

"Ormuz es el único instrumento de presión real que tiene Irán sobre Occidente y sobre Estados Unidos; por lo tanto, lo está usando hoy día. El ataque a los buques que hace Irán es para obligar a Estados Unidos a entrar en esta dinámica de los bombardeos, porque lo obliga a responder. Entonces, Ormuz se cierra producto de la voluntad de Irán y se intenta, por parte de Washington, castigar a Irán por cerrar Ormuz y entorpecer las negociaciones", indicó.

Por su parte, el economista de la U. de Santiago Víctor Silva señaló que, en Chile, "las bencinas y el diésel terminarían subiendo" si se prolonga el conflicto, "aun cuando el Mepco amortigüe parte de ese impacto".

"Si la inflación vuelve a acelerarse, el Banco Central podría retrasar nuevas reducciones de la tasa de Política Monetaria, manteniendo por más tiempo un costo del crédito elevado para familias y empresas. En síntesis, un conflicto prolongado podría significar una recuperación económica más lenta", alertó.