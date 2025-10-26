Al menos tres muertos en ataques israelíes contra el este y el sur del Líbano

Al menos tres personas murieron y varias más resultaron heridas este domingo en tres ataques con drones israelíes contra el sur y en el este del Líbano, en medio de una intensificación de los bombardeos del Estado judío contra territorio libanés, informaron fuentes oficiales.

El primer ataque aéreo tuvo como objetivo un vehículo en la ciudad sureña de Naqoura, en el distrito de Tiro, causando un muerto, indicó el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud, en un comunicado recogido por la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

El segundo bombardeo con dron fue contra un vehículo todoterreno en la carretera del municipio Nabi Chit, situada en la provincia Baalbek, en el este del Líbano, que "causó la muerte de un civil", afirmó la agencia.

Por la tarde, se confirmó otro tercer ataque con drones israelíes Hafir al Fawqa, ubicada al oeste de Baalbek, matando a una persona e hiriendo a varias más.

Por otra parte, la ANN señaló que un ciudadano resultó herido por "una explosión de restos de guerra en el municipio de Aitaroun", situado al sur del país, a tres kilómetros de la frontera entre Israel y el Líbano.

El hombre resultó herido mientras prendía fuego a un campo de pasto seco frente a su casa en el municipio cuando "un objeto sospechoso dejado por el enemigo israelí explotó, causándole heridas leves", añadió la ANN.

Todo ello se produce en medio de una intensificación de los bombardeos israelíes contra el territorio libanés, que ha registrado tres oleadas de ataques de envergadura en apenas una semana, supuestamente dirigidos contra infraestructura del grupo chií Hizbulá, así como otras acciones.

Además, los drones israelíes llevan días volando de forma incesante sobre Beirut, en lo que ha sido interpretado como un aviso por parte del Estado judío tras la reciente entrada en vigor del alto el fuego en Gaza.