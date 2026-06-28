Israel sigue atacando el sur del Líbano pese al acuerdo marco de paz firmado

Israel siguió atacando este domingo varias localidades del sur del Líbano pese a la firma de ambos países de un acuerdo marco el pasado viernes en Washington, con mediación de Estados Unidos, para avanzar hacia una "paz y seguridad duraderas".

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa informó desde la madrugada de este domingo de distintos ataques en los distritos meridionales de Bint Jbeil, Nabatieh, Hasbaya y Marjayoun, sin que, de momento, se hayan reportado muertos o heridos.

Un ataque con dron israelí tuvo como objetivo Nabatieh al Fawqa, en el distrito homónimo, población que ha sufrido numerosos ataques en las últimas semanas, con bombardeos, drones y misiles guiados.

Asimismo, en Marjayoun, el Ejército israelí está llevando a cabo bombardeos e incendiando casas en Khiam, mientras sus vehículos se desplazan por la ciudad, indicó ANN.

Fuerzas israelíes también dispararon municiones de racimo contra las afueras de las ciudades de Shebaa y Shouya, en el distrito de Hasbaya, añadió la nota.

En Bint Jbeil, un avión de guerra israelí lanzó dos granadas aturdidoras cerca de una casa en el barrio oriental de Barashit, zona donde además las fuerzas israelíes habían erigido un terraplén cerca de la reserva natural en las afueras sureste de la ciudad.

Ataques pese al acuerdo con mediación de EE.UU.

Estos ataques se producen el mismo día en que Israel informó de la muerte de un soldado israelí en el sur del Líbano en enfrentamientos con el grupo chií libanés Hizbulá, según el Ejército de Israel.

Señalaron que el soldado "cayó al suelo" después de enfrentarse en la madrugada de este domingo con un miembro de Hizbulá en la zona del Deir Siryan, en el distrito de Marjayoun.

Asimismo, estos ataques fueron lanzados dos días después del acuerdo firmado entre Israel y Líbano con mediación de EE.UU., que incluye una hoja de ruta para avanzar hacia una "paz y seguridad duraderas", según el texto publicado por el Departamento de Estado de EE.UU.

El documento contempla que las Fuerzas Armadas Libanesas asuman gradualmente el control en "zonas piloto" del sur libanés, como paso previo a un repliegue gradual israelí. También recoge el compromiso del Estado libanés de ejercer plena soberanía sobre todo su territorio y de avanzar hacia el desarme de grupos armados no estatales, en especial Hizbulá.

Sin embargo, el acuerdo no fija fechas ni plazos concretos, ni detalla de qué manera se ejecutará el reemplazo de Hizbulá por el Ejército libanés.

En Israel, el acuerdo recibió críticas de la oposición y también de sectores del propio Gobierno, y en el Líbano, Hizbulá cargó contra las autoridades libanesas y las acusó de haber traspasado "las líneas rojas" con la firma del acuerdo.

Mientras, las víctimas por la ofensiva israelí desde que comenzó el pasado 2 de marzo hasta ayer siguen subiendo hasta alcanzar 4.246 muertos y 12.190 heridos, recogió el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente Ministerio de Salud Pública libanés.