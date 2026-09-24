Junta de Paz advirtió que no sirve reconstruir Gaza si no se reconoce el Estado palestino

El alto representante de la Junta de Paz para Gaza, Nickolay Mladenov, advirtió este jueves de que no servirá de nada avanzar en la reconstrucción de Gaza si no se reconoce al Estado palestino, ya que no será más que "un encierro más cómodo".

Mladenov intervino en una reunión ministerial de alto nivel sobre la Alianza Global para la Aplicación de la Solución de los Dos Estados en el marco de la Asamblea General de la ONU, un año después de que más de 142 países respaldaran la Declaración de Nueva York, favorable precisamente a la convivencia de los dos Estados.

"Si reconstruimos Gaza, mientras se vacía de contenido la perspectiva de la autodeterminación palestina, no tendremos paz. Habremos construido un confinamiento más cómodo, y eso es, sin duda, algo que no queremos", declaró el representante de la Junta de Paz, impulsada y presidida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En este sentido, defendió que el reconocimiento del Estado palestino "no es una recompensa" por buen comportamiento, es "el objetivo" de un amplio consenso internacional.

Actualmente, 153 países reconocen el Estado palestino, más de un 80% de los miembros de la ONU.

"La recuperación de Gaza es posible"

Aunque Mladenov señaló que hoy en día se comienza a erigir una base más favorable para el pueblo palestino, todavía no es suficiente.

"Creo que la ventana en la que la recuperación de Gaza es posible, no indefinida, y no se volverá a abrir si se cierra", comentó al respecto.

El alto representante denunció que el acceso humanitario en Gaza sigue estando "muy por debajo" del necesario y que el desmantelamiento de Hamás "no ha comenzado".

"Mientras presentamos un plan de reconstrucción aquí en Nueva York, ayer mismo seguían muriendo palestinos en Gaza", lamentó.

Mladenov hizo referencia al plan, adelantado ayer por Axios, de seis meses de duración y de 2.450 millones de dólares de presupuesto.

A principios de este mes, Mladenov afirmó que será "prácticamente imposible" que haya una solución de los dos Estados si no se implementa el plan de paz que han presentado para la Franja de Gaza.

Su plan contempla un proceso gradual que incluye el desarme de las facciones palestinas, en referencia al movimiento islamista Hamás, de forma simultánea a la retirada de las fuerzas israelíes, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, así como la transferencia de la Administración del enclave palestino a un Comité Nacional para la Administración de Gaza y la reconstrucción de la Franja.