Cazas, helicópteros y reemplazo de los Hércules: el plan del Gobierno para la FACh

En un nuevo gesto que se liga a la polémica por la soberanía del Estrecho de Magallanes nacida en Argentina, el Gobierno anunció un profundo plan de reemplazo y modernización de material bélico, cuyo hito es el proceso de elección del nuevo caza de combate de la Fuerza Aérea.

"Los F-5 llevan 50 años en servicio en la Fuerza Aérea de Chile y han sido una pieza central de las capacidades estratégicas del país. Su vida útil llega a su fin, y una capacidad de ese nivel no se reemplaza de un día para otro", dijo el ministro de Defensa, Fernando Barros.

Desde la misma Región de Magallanes, el secretario de Estado agregó que está "comprometido el financiamiento para que la Fuerza Aérea desarrolle los estudios formales de reemplazo, dentro de la planificación superior de la Defensa y considerando el amplio abanico de opciones disponibles hoy en el mundo".

Hasta ahora, la FACh ha reconocido que el caza de quinta generación y con capacidades furtivas F-35 Lightning II es una de las opciones en estudio, lo que podría suponer -si hay autorización de EE.UU.- que Chile sea el primer país latinoamericano en operar un avión de combate de este tipo.

El Lightning II es fabricado por Lockheed Martin, misma empresa que produce los F-16, que hoy son la columna vertebral de la FACh.

En el aspecto aéreo también se considera el inicio del proceso de reemplazo de los aviones de transporte táctico Hércules C-130, "pieza clave del transporte y la logística de la defensa, del sostenimiento de nuestras bases antárticas y de la respuesta del Estado ante emergencias y catástrofes".

Para este ítem, fuentes del mundo militar apuntan a la compra de versiones más modernas del mismo C-130 u optar por el transporte táctico de la brasileña Embraer C-390 Millennium.

Barros recordo además que en la reciente Parada Militar desfilaron por última vez los helicópteros Bell UH-1H, que con 60 años de servicio preparan su retiro: "Su renovación no es un proyecto en estudio, sino uno que ya se encuentra en ejecución, y en breve la Fuerza Aérea contará con una nueva flota con mayores capacidades de transporte y de respuesta".

Aviones de patrullaje para la Armada y modernización de tanques del Ejército

El ministro de Defensa también dio a conocer que el material aéreo también tendrá una renovación respecto de la Armada, pues en 2027 "se incorporarán las capacidades necesarias para robustecer la vigilancia de nuestros espacios marítimos mediante la renovación de los aviones de vigilancia de largo alcance".

Hoy, son cuatro Lockheed P-3 Orion los que componen la flota naval en este ámbito.

Sobre el Ejército, Barros dijo que se instruyó a la institución para "iniciar un estudio para la renovación de sus capacidades terrestres en la zona (austral)", en un plan cuyo "propósito no es solo reemplazar plataformas en operación, sino dotar a nuestras fuerzas de la flexibilidad y medios necesarios para operar en un escenario que cambia con rapidez".

"Hoy se encuentra en ejecución la modernización de la flota blindada austral, los (tanques) Leopard 1, mejorando sus sistemas y capacidad de tiro, de modo que las unidades desplegadas puedan operar plenamente en uno de los entornos geográficos y climáticos más exigentes del país", detalló.

Para el Gobierno, concluyó, "las capacidades logísticas marítimas son esenciales para la región austral y antártica. Por eso el ministerio está gestionando el financiamiento para mejorar la infraestructura portuaria naval en Punta Arenas, una obra que fortalece la proyección de nuestra Armada y que beneficia al conjunto del sector marítimo de la zona".